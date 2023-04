Bankpasfraude - diverse locaties - Woerden

Zaaknummer: 2022207513-2022215069-2022214950 Datum delict: 16-07-2023 Plaats delict: Woerden

In een week tijd werden vorig jaar drie verschillende inwoners van Woerden het slachtoffer van dezelfde oplichter. In totaal weten de daders via een sluwe truc bijna 6.500 euro buit te maken. In alle gevallen staat dezelfde verdachte op beeld die pint met de gestolen passen. Weet jij wie dit is?