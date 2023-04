Beroving – Buizerdlaan – Nieuwegein

Zaaknummer: 2023109130 Datum delict: 14-04-2023 Plaats delict: NIEUWEGEIN

Op vrijdagavond 14 april werd een 68-jarige man van zijn spullen beroofd aan de Buizerdlaan in Nieuwegein. De man had een afspraak met een vrouw in de omgeving van het Fletcher Hotel daar in de buurt. Heb jij beelden van de beroving of heb je iets gezien? Meld je dan nu.