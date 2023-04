Kindje te water - Slotplaats - Huizen

Maandagochtend 3 april raakte een tweejarig jongetje door nog onbekende reden te water aan de Slotplaats in Huizen. De peuter heeft het niet overleefd. De politie doet onderzoek naar hoe het kindje te water is geraakt. Camerabeelden of mensen die iets hebben gezien kunnen helpen bij het onderzoek.

Omschrijving

Rond 11.15 uur kwam bij de politie een melding binnen van een kindje te water. De hulpdiensten rukten uit en hebben het jongetje nog proberen te reanimeren. Inzet van de hulpdiensten mocht helaas niet meer baten. De peuter heeft het niet overleefd. Hoe de peuter in het water is beland, is nog niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar.

(Camera)beelden uit de omgeving van de Slotplaats of voorbijgangers die toevallig iets hebben gezien of gehoord kunnen helpen bij het onderzoek. Heeft u informatie of beeldmateriaal voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul het tipformulier in.