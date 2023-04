Overval snackbar - Basilicumweg - Almere

Laatste update: 07-04-2023 | 09:36 Zaaknummer: 2023100839 Datum delict: 06-04-2023 Plaats delict: Almere

Op donderdagavond 6 april werd rond 21.00 uur een snackbar op de Basilicumweg in Almere overvallen. De overvaller bedreigde het aanwezige personeel met een mes en ging er daarna met de buit vandoor. Hij is vermoedelijk op de scooter richting Saffraanplein gevlucht. Iets gezien of meer informatie over deze overval?