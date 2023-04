inbraak restaurant - Haarlemmerstraat- Amsterdam

Twee brutale, nog onbekende mannen breken op 10 december 2022 rond 20.00 uur in bij een restaurant aan de Haarlemmerstraat. Terwijl de werknemers van het restaurant bezig zijn met het bedienen van de gasten, weten de mannen door middel van het forceren van een deur, in de kantoorruimte te komen. Zij gaan er even later met een kluis vandoor. Gelukkig zijn er beelden van de verdachten.

Omschrijving

Op de camerabeelden van het restaurant is te zien hoe een van de mannen (verdachte 1) die avond naar de deur van het kantoor loopt. De andere man (verdachte 2) staat dan op de uitkijk. Samen forceren zij de deur die toegang geeft tot de kantoorruimte. Als dit gelukt is, houden zij zich eerst nog enkele minuten op voordat ze toe slaan.



Beiden mannen gaan uiteindelijk het kantoor binnen, waarna een van de twee met de kluis het kantoor uitgelopen komt. Hij heeft zijn jas om de kluis heen geslagen. Ze verlaten het restaurant met de kluis, met daarin een groot geldbedrag. Wie herkent deze verdachten?



Signalementen

Verdachte 1

- Man

- Zuid Europees uiterlijk

- Zwart stoppelbaardje

- Zwarte muts

- Zwarte jas

- Sportschoenen met een witte zool



Verdachte 2

- Man

- Zuid Europees uiterlijk

- Zwart stoppelbaardje

- Baseball pet met Nike logo

- Zwarte, lange jas van het merk Adidas

- Zwarte sportschoenen met een witte zool

- Zwart schoudertasje



Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.