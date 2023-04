Brandstichting- Prinsegracht- Den Haag

Laatste update: 25-04-2023 | 11:10 Zaaknummer: 2023117402 Datum delict: 18-04-2023 Plaats delict: Den Haag

In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 april is er brand gesticht in een appartementencomplex aan de Prinsegracht in Den Haag.