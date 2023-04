bankfraude (spoofing) - Breda - Rotterdam (ZWB-033)

Zaaknummer: 2022204487 Datum delict: 25-07-2023 Plaats delict: Breda - Rotterdam

Een pinner rekent in een supermarkt in Rotterdam af met zijn wallet waarop de bankpas staat van een inwoner in Breda. De pas is door fraude verkregen.