Diefstal cv ketels - Ommelseweg - Asten

Omschrijving

Het gebeurde hier bij dit bedrijf aan de Ommelseweg in Asten, om precies te zijn op maandag 27 februari Het gebeurde op klaarlichte dag, in de ochtend. Zo tussen kwart over tien en kwart over elf was het raak. Gelukkig hangen er camera’s bij en in het bedrijf, en die hebben alles vastgelegd.

Eerst zien we deze lichtgrijze Volkwagen Caddy voorbijrijden. Hij rijdt eerst even verder, keert dan om en rijdt het bedrijfsterrein op. Het lijkt alsof ze even rondrijden om de boel te bekijken. Eerst naar de achterzijde van het bedrijf, om dan weer naar de voorkant te rijden. Dan stapt de bestuurder uit, loopt naar een zijdeur en probeert die te openen. Dat duurt even. Dan lukt het hem om de deur te openen. Zo blijft hij even in de deuropening staan en gaat dan naar binnen. Ondertussen zijn er medewerkers gewoon aan het werk. De man wordt ook gezien. Alleen is niet meteen duidelijk dat hij hier niet thuishoort. Dan wordt duidelijk waar het de dieven om te doen is. Een pallet met cv-ketels a 1100 euro per stuk. Hij weet precies wat hij doet en snijdt de folie van de dozen. Als hij weer naar buiten loopt, naar de collega-dief, lijkt hij even te schrikken van een auto van het bedrijf. Even lijken ze te overleggen. Dan gaat hij weer naar binnen. Het lijkt erop dat dit geen spontane, maar een goed voorbereide diefstal is. Ze staan allebei goed op beeld als ze aan de slag gaan. Niet een, niet twee, of drie, maar zes ketels gaan er van de pallet zo de Caddy in. Als ze eenmaal de buit binnen hebben, stappen ze allebei in en rijden weg. Op de ventweg van de Ommelseweg gaan ze dan rechtsaf.



Een ontzettend brutale diefstal. Op een gewone ochtend, met medewerkers die gewoon in het bedrijf aan het werk zijn. Maar de dieven staan erg goed op de beelden. En zouden dus ook te herkennen moeten zijn.