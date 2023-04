Diefstal met geweld - Begijnenhof - Eindhoven

Omschrijving

Het is zaterdag 28 januari, rond 05:00 uur. Een man en een vrouw zijn op stap geweest in de binnenstad van Eindhoven. Ze fietsen van café Thomas aan het Stratumseind naar de Begijnenhof. Daar aangekomen overleggen ze even waar ze heen zullen gaan. Dan komen er twee mannen aangerend, de verdachten. Meteen wordt de man van zijn fiets geslagen en valt op de grond. Ook proberen de verdachten de fiets van de vrouw af te pakken, maar ze houdt die stevig vast. Eén van de verdachten fietst dan weg op de van de man gestolen fiets, de andere verdachte loopt erachteraan. Bij deze gewelddadige beroving raakt het mannelijke slachtoffer gewond. Hij werd in zijn gezicht geslagen.



De gestolen fiets is een huurfiets, een zogenaamde Swapfiets, type Power 7. Swapfietsen zijn te herkennen aan het opvallende blauwe voorwiel.



Wie herkent één of beide mannen op de beelden? Neem dan meteen contact met ons op.