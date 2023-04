Gewapende overval - Rendierhei - Best

Een onbekende man overvalt op vrijdagavond 28 april rond 20.53 uur een supermarkt aan de Rendierhei in Best. Hij bedreigt een servicemedewerker met een wapen en eist geld. Hij ging er na een greep uit de kassa vervolgens met een geldbedrag vandoor op een fiets. Het lijkt er op dat dezelfde verdachte kort daarvoor probeerde een drogisterij aan het Wilhelminaplein in Best met een wapen te overvallen. Daar vluchtte de man te voet, maar zonder buit. Wij zoeken getuigen die ons kunnen helpen deze verdachte op te pakken!

Omschrijving

Omschrijving

Overval drogisterij Kruidvat Wilhelminaplein Best

De man loopt rond 20.45 uur de winkel binnen. Er is dan een medewerkster aanwezig. Na binnenkomst gaat de man naar de kassa. Onder bedreiging van een wapen vraagt de man om geld. De medewerkster wist rennend te ontkomen. Vervolgens vluchtte de verdachte te voet zonder buit,

Overval supermarkt Plus Rendierhei Best

Enkele minuten later loopt de verdachte uur een supermarkt aan de Rendierhei in Best binnen. Er zijn dan enkele medewerkers aanwezig. De man loopt naar de servicebalie. Onder bedreiging van een wapen griste de verdachte een geldbedrag uit de kassalade. Hij vluchtte na het verlaten van de supermarkt op een fiets.

Niemand raakte gelukkig gewond. Maar een overval is een heftige ervaring die een flinke impact kan hebben op betrokkenen. De medewerkers van zowel de supermarkt als de drogisterij blijven dan ook geschrokken achter.

Signalement:

Uit camerabeelden van beide overvallen blijkt dat het om dezelfde verdachte lijkt te gaan.

Lichtgetinte huidskleur,

Ongeveer 50 jaar

Rechtshandig

Normaal postuur

Opvallend loopje

Droeg een blauwe (of donkere) jas met capuchon

Droeg een baseballpet

Zwarte broek (skinny spijkerbroek)

Zwarte schoenen met wit accent (mogelijk gympen van het merk Nike)

Onderzoek

Direct na de overval schakelden wij de hulp van het publiek in met een burgernetmelding. Ook keken meerdere politieagenten uit naar de man. Daarnaast voerden we (sporen -en buurt)onderzoek uit op de locatie. Maar de identiteit van de verdachte is nog onbekend.

Getuigen gezocht

Onze recherche onderzoekt deze zaak en zoekt getuigen (en/of mensen met camerabeelden) die ons meer kunnen vertellen over deze overvaller én de twee overvallen.