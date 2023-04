Winkeldiefstal in vereniging - Den Hof - Waalre

Omschrijving

In februari 2023 zijn er meerdere diefstallen geweest bij winkels van drogisterijketen Kruidvat. Hierbij werden steeds dezelfde mannen gezien. Een van de mannen houdt het winkelpersoneel in de gaten. De andere man heeft een geprepareerde 'Avengers' tas bij zich waar hij de producten in stopt. De buit verschilt per filiaal maar loopt op tot meerdere honderden euro’s per filiaal. Inmiddels hebben we informatie dat vermoedelijk dezelfde mannen mogelijk ook actief zijn geweest in Eindhoven en in andere plaatsen in het Westen en Noorden van ons land. Ze hebben dus waarschijnlijk al voor heel wat geld bij elkaar gestolen.



Herken je de personen? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.