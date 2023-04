Aanranding - Utrechtseweg - Amersfoort

Het slachtoffer was hier niet van gediend en beveelde de verdachte weg te gaan. Aan de overkant van de weg fietste op dat moment een viertal jongens langs, mogelijk met een hockeystick. De verdachte is hier waarschijnlijk van geschrokken en is er vandoor gegaan.

Vragen

De politie is opzoek naar de getuigen die langs zijn gefietst. Heb jij wat gezien of was jij in de buurt van het incident rond 21:30? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.