Inbraak juwelierszaak - Amsteldiep - Capelle aan den IJssel Laatste update: 27-04-2023 | 20:20 Zaaknummer: 2023095556 Datum delict: 27-03-2023 Plaats delict: Capelle aan den IJssel Op maandag 27 maart rond 04.20 uur ’s morgens kreeg de politie melding van een inbraak bij een juwelierszaak in een winkelcentrum aan het Amsteldiep. Toegesnelde agenten treffen de inbrekers niet meer aan. De recherche is hard op zoek naar de verdachten en komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets gehoord of gezien hebben, of meer weten. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Op camerabeelden is te zien dat rond 04.00 uur drie mannen inbreken in de juwelierszaak. Om 04.18 uur verlaten ze de winkel weer, vermoedelijk met duizenden euro’s aan sieraden op zak. De politie is dringend op zoek naar dit drietal dat verantwoordelijk is voor deze daad. De mannen waren allen in het zwart gekleed met capuchon op en ze droegen donkere schoenen. Eén van de mannen droeg schoenen met een witte zool.

Vragen Woont u in de omgeving van het winkelcentrum aan het Amsteldiep in Capelle aan den IJssel en heeft u (deurcamera)beelden waarop te mannen te zien zijn? Heeft u iets gehoord? Of heeft u andere tips? Dan komt de politie graag met u in contact. Contact opnemen kan via onderstaande mogelijkheden. U kunt ook volledig anoniem informatie met de politie delen, via Meld Misdaad Anoniem.