Poging woningoverval - Merel - Ridderkerk

De politie is op zoek naar getuigen van een poging woningoverval op donderdag 8 december 2022 om 17.40 uur aan de Merel in Ridderkerk. Twee donker geklede mannen met een bivakmuts op dreigden met een vuurwapen en er werd uiteindelijk ook geschoten. Gelukkig raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar de daders en vraagt getuigen zich te melden.

Omschrijving

Het slachtoffer was net thuisgekomen en stapte uit zijn auto. Terwijl hij voor zijn voordeur stond te bellen, werd hij van achteren besprongen door twee mannen. Eén van de mannen pakte hierbij een vuurwapen en richtte dit op het slachtoffer. De verdachte schoot hiermee ook tot tweemaal toe in de lucht. De tweede dader greep hierbij het slachtoffer vast. De overvallers eisten het horloge van het slachtoffer.



Er ontstond er en worsteling met het slachtoffer. Tijdens de worsteling raakte het slachtoffer lichtgewond aan zijn hoofd. Het slachtoffer schreeuwde om hulp en riep dat de politie gebeld moest worden. Door de commotie kwamen er in de straat mensen hun woning uit om te zien wat er aan de hand was. De daders sloegen kort daarop op de vlucht. Het vermoeden bestaat dat ze even verderop op een scooter zijn gestapt, en er daarmee vandoor gingen.