Schietincident - Stelhout - Houten

Omschrijving

In de vroege ochtend worden op de Stelhout meerdere schoten gehoord. Verschillende buurtbewoners kijken wat er aan de hand is en vinden een gewonde man op straat. De hulpverleningsdiensten zijn ondertussen al gebeld. Wanneer de politie ter plaatse komt blijkt de man al te zijn overleden aan zijn verwondingen. De recherche is direct een onderzoek gestart en de omgeving rond de PD is afgezet. Bij het onderzoek werd ook een politieheli ingezet.



Getuigen en beelden gezocht

Het is onbekend waarom de man werd neergeschoten en door wie. Er is geen signalement of vluchtroute bekend van de dader of daders. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Beelden kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaande link.



Slachtofferhulp

Omdat het schietincident op straat is gebeurd, kan het zijn dat u getuige bent geweest of op een andere manier betrokken bent. Is dit het geval en voelt u de behoefte hierover te praten? Dan staan medewerkers van Slachtofferhulp Nederland voor u klaar. Op hun website kunt u vinden hoe u contact met hen kan opnemen: https://www.slachtofferhulp.nl