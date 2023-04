WhatsAppfraude-Rosener Manzstraat-Rotterdam

Omschrijving

Een 82-jarige vrouw uit Den Haag ontvangt op 21 februari een sms-je van haar dochter, althans dat denkt ze. Haar dochter vraagt haar of ze even een appje wil sturen naar haar nieuwe telefoonnummer. Ze heeft namelijk haar telefoon in het toilet laten vallen en heeft daardoor nu een andere telefoon met een nieuw nummer. Moeder en dochter wisselen wat appjes uit waarna de dochter vraagt of haar moeder geld wil over maken. Dat doet de moeder. Ze krijgt nog een vraag om geld over te maken. Maar nu meldt zich de echte dochter van het slachtoffer. Die grijpt meteen in en blokkeert haar moeders rekening. Het is dan helaas al te laat. Er zijn honderden euro’s van de rekening over gesluisd naar een andere rekening. Van die rekening pint de man die we zoeken. Hij is niet de eigenaar van de rekening. De politie wil hem graag spreken, wie herkent hem?