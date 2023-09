Diefstal uit auto – Herenstraat – Wageningen

Uit een bestelbus aan de Herenstraat in Wageningen stal een man een smartphone. Weet jij wie deze man is? Tip ons!

Omschrijving

Terwijl de eigenaar van de bestelbus goederen loste bij een snackbar, fietste er een man voorbij op een fiets, mogelijk een vouwfiets. Hij zette zijn fiets neer, liep naar het voertuig en opende het portier aan de kant van de bijrijder. Op het dashboard lag, half verborgen onder een stapel papieren, een smartphone. Het toestel hing aan een oplader. De man vond de telefoon, haalde het kabeltje eruit en nam het toestel mee. Hij had er maar een paar seconden voor nodig.

Dankzij een app op de telefoon kreeg de eigenaar vervolgens foto’s toegestuurd van de persoon die probeerde het toestel te ontgrendelen.

Herken jij deze man?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.