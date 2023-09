Looddiefstal – Apeldoornsestraat – Voorthuizen

Omschrijving

Drie keer gebeurde het al: in januari, februari en in mei. Van de laatste twee keren zijn er camerabeelden. Het lijkt beide keren om dezelfde man te gaan. De beelden uit februari tonen hem lopend met een gevuld krat. Hij liep naar een witte bestelbus, vermoedelijk om daar het lood in te laden. De beelden uit mei laten bovendien zien hoe hij te werk ging. Hij zette een ladder tegen één van de huisjes op het terrein en klom erop. Vervolgens schoof hij een paar keer lood van het dak. Eenmaal terug op de grond, liep hij naar een prullenbak waar hij de vuilniszak uit haalde. Hij gebruikte de prullenbak om het lood in te doen dat hij van het dak gehaald had. Met de gevulde prullenbak liep hij opnieuw naar de witte bestelbus.

Herken jij deze man? Wellicht wel in combinatie met die witte bestelbus?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.