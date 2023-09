Mishandeling – Willemstraat – Hengelo

Aan de Willemstraat in Hengelo werd een 35-jarige man uit Oldenzaal mishandeld. Hij raakte zwaar gewond aan zijn been waardoor hij geopereerd moest worden. Wie weet wie de man is die het slachtoffer heeft mishandeld?

Het slachtoffer was die avond onder invloed en herinnert zich er weinig meer van, maar hij is zich er wel van bewust dat hij nadrukkelijk aanwezig was.

Op de beelden is te zien hoe de verdachte het slachtoffer een flinke trap geeft. Als het slachtoffer op de grond ligt gaat hij door met mishandelen totdat iemand hem wegtrekt.

Weet jij wie deze man is? Laat het ons dan weten!

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.