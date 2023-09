Pinnen met gestolen pas – Prins Bernhardplantsoen – Hengelo

Een man uit Hengelo werd niet alleen door twee mannen mishandeld, maar raakte in het tumult ook zijn telefoon inclusief bankpas en ov-chipkaart kwijt. Twee andere mannen gebruikten die pas later in Breda. We zoeken die laatste twee mannen. Herken jij hen? Laat het weten!

Omschrijving

Het 20-jarige slachtoffer dacht in eerste instantie dat zijn belagers zijn telefoon hadden gestolen. Voor de mishandeling had hij zijn telefoon namelijk nog; daarna niet meer. Maar de politie, die de aanvallers verhoorde, vond geen bewijzen dat zij ook achter de verdwijning van de telefoon zaten. Wel doken later camerabeelden op van het NS-station in Breda. Daarop zijn twee onbekende mannen te zien met de telefoon van het slachtoffer. Zij gebruikten de pasjes van het slachtoffer, die in het telefoonhoesje zaten, voor een transactie.

Herken jij (één van) deze mannen?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.