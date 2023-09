Winkeldiefstal – Maagjesbolwerk – Zwolle

Bij de mediamarkt in Zwolle werd een mobiele telefoon gestolen. Deze man met het baardje en de zwart-wit geblokte houthakkersbloes is daarvoor verantwoordelijk. Wie is dit?

Omschrijving

De man pakte in de winkel een Samsung smartphone en sloopte op een rustig plekje in de winkel de diefstalbeveiliging van de telefoon. Daarna wandelde hij weer rustig de winkel uit zonder dus voor de telefoon te hebben betaald.

Weet jij wie dit is? Geef het alsjeblieft door!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.