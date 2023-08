Schietincident - Braziliëdreef - Utrecht

Laatste update: 15-08-2023 | 11:50 Zaaknummer: 2023245610 Datum delict: 15-08-2023 Plaats delict: Utrecht

De politie is een onderzoek gestart nadat een man zich had gemeld bij de politie omdat zijn auto was beschoten. De man is niet gewond geraakt. De auto stond op dat moment geparkeerd op de Braziliëdreef. Tips? Heeft u iets gezien of heeft u beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.