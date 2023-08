Steekincident - Lambert Heijnricsstraat - Amersfoort

Omschrijving

Bij een steekincident in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 augustus op de Lambert Heijnricsstraat raakte en 45-jarige inwoner uit Amersfoort gewond. Het slachtoffer is opgenomen in een ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart.



Zondagochtend omstreeks 04.25 uur kreeg de politie een melding van een steekincident op de Lambert Heijricsstraat. Ter plaatse bleek dat het slachtoffer enkele keren was gestoken met vermoedelijk een mes. Het slachtoffer moest vervoerd worden naar een ziekenhuis om aan zijn letsel te worden behandeld en werd voor verdere behandeling opgenomen. De politie startte direct met een onderzoek en hoorde op straat al enkele getuigen. Daarbij werd de vermoedelijke identiteit van de verdachte bekend. Hij is echter ondanks een 1e poging van de politie nog niet aangehouden. De recherche zet het onderzoek voort.