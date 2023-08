Update steekincident - Marco Pololaan - Utrecht

Het onderzoek naar het steekincident op de Marco Pololaan in Utrecht op 22 augustus is nog steeds in volle gang. De politie is nog op zoek naar mogelijk twee verdachten. Eerder werden er al drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident.

Omschrijving

Wat was er gebeurd?

In de nacht van maandag 21 dinsdag 22 augustus heeft een steekincident plaatsgevonden. Hierbij zijn drie mannen (31, 38 en 39 jaar) uit Utrecht en Nieuwegein gewond geraakt, waarvan een zwaargewond. De slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Het gaat om een 62-jarige en een 41-jarige man uit Utrecht en een 37-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. De 37-jarige man is (licht) gewond geraakt toen hij vluchtte voor de politie.

Nog twee verdachten

Uit onderzoek blijkt dat er mogelijk nog twee verdachten betrokken zijn geweest bij het steekincident. De politie is op zoek naar mensen die hier meer informatie over hebben.

Weet u meer?

Heeft u meer informatie over deze verdachten? Of weet u misschien meer over dit steekincident? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Als u liever anoniem blijft, kunt u uw informatie ook doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, online of door te bellen naar 0800-7000.