Woninginbraak - Gilzerschans - Nieuwegein

Woensdagochtend 21 juni vertrekt de bewoner rond 09:00 uur naar zijn werk. Hij sluit zijn woning af en vertrekt.

Rond 17:45 uur komt de man thuis van zijn werk en merkt dan direct op dat zijn voordeur openstaat. Dit is vreemd, omdat hij zeker weet dat hij de deur op slot had gedraaid voor vertrek. Dan merkt hij op dat zijn voordeur is beschadigd en met geweld open is gemaakt. Hij loopt de woning binnen, richting de slaapkamer en ziet dat alle lades openstaan en dat het een grote puinhoop is, dat zijn geldspaarpot weg is en dat zijn Apple Watch zwart serie 8 óók is meegenomen.

Gelukkig had deze woningeigenaar een deurbelcamera, waarop de dief opgenomen is. Wij komen graag te weten wie deze man is of waar hij mogelijk te vinden is. Weet jij meer? Tip jouw informatie anoniem via 0800–7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Via onderstaand tipformulier kan je ook je informatie doorgeven.