67-jarige vrouw mishandeld Koningsdag – Jordaan – Amsterdam

Wat voor velen een feestdag was, werd voor een 67-jarige vrouw een regelrechte nachtmerrie. Afgelopen Koningsdag, op 27 april 2023, werd een bewoonster van een woning op de Looiersgracht op klaarlichte dag het slachtoffer van een zware mishandeling, waar ze een ernstig beenletsel aan over heeft gehouden. De politie is dringend op zoek naar de nog onbekende verdachte en deelt beelden van de man. Kijkt u mee?

Omschrijving

Mishandeling

De vrouw zit die dag rond 17.20 uur voor haar woning als er twee voor haar onbekende mannen voorbij lopen. Eén van hen gooit voor de ogen van de vrouw een frisdrankblikje op de grond. Als de bewoonster hier wat van zegt, raapt een van de heren het blikje op en gaat de andere man hierover in discussie met vrouw. Ook andere omstanders beginnen zich met het conflict te bemoeien. Dan geeft de verdachte ineens een harde trap tegen het been van de 67-jarige vrouw. De trap komt zo hard aan dat het slachtoffer hier meerdere botbreuken aan over houdt. De situatie op straat ontploft en meerdere mensen gaan met elkaar op de vuist.

Signalement

De politie is op zoek naar de persoon die de trap heeft uitgedeeld en daarmee ernstig letsel aan het slachtoffer heeft toegebracht. Hij is te herkennen aan een wit T-shirt, een zwart jack, een grijze broek en kort, opgeschoren en donker haar.



Vragen

Wie kent of herkent de man die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben mishandeld? Of beschikt u over andere informatie in deze zaak?