Aanranding - Rottekade - Zevenhuizen

Op maandag 10 juli rond 17.25 uur is een vrouw terwijl zij fietste over de Rottekade in Zevenhuizen aangerand door een onbekende wielrenner.

Omschrijving

Het slachtoffer fietste vanuit de richting van de Peekhuisbrug in de richting van de Jachthaven Rottemeren. Op het stuk langs het water wordt zij ingehaald door een man op een racefiets. Bij het passeren wordt de vrouw door de wielrenner bij haar borsten gegrepen. Het slachtoffer schrikt enorm en zegt daar iets van maar de man rijdt vervolgens zonder iets te zeggen weg in de richting van de Seoulbrug. De afgelopen twee jaar heeft de politie meer meldingen van soortgelijke incidenten gekregen. Het is niet te zeggen of deze man daar ook verantwoordelijk voor is. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze wielrenner.