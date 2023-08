Bankhelpdeskfraude - Dorpsstraat - Zoetermeer

Haar werd wijs gemaakt dat zij het slachtoffer was geworden van cybercrime. Later wordt bij haar woning door een zogenaamde koerier van de bank haar bankpas en telefoon opgehaald. De oplichters hebben in twee dagen ruim 3000 euro van haar rekening gehaald. Uit onderzoek bleek dat er ondermeer opnames zijn gedaan bij geldautomaten aan de Dorpsstraat en Zuidwaarts in Zoetermeer. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de pinner.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.