Diefstal fiets – Pastoor Bruggemanlaan – Oosterbeek

Aan de Pastoor Bruggemanlaan in Oosterbeek stal een man een fiets. Weet jij wie dit is? Laat het ons weten!

Omschrijving

De man zat als bijrijder achter op een scooter bij een andere man. Toen ze langs een supermarkt aan de Pastoor Bruggemanlaan reden, viel hun oog op een fiets die niet op slot stond. De scooter stopte even en de mannen leken kort te overleggen. Vervolgens reden ze verder. Even later kwam de bijrijder lopend terug naar de fiets. Hij pakte de fiets en reed ermee weg.

De gestolen fiets is van het merk Contour (type: Fe-4s) en is zwart van kleur. Het framenummer is: HHB20300234. Op de fiets was een Monkey rugzakdrager bevestigd. De fiets is zo’n duizend euro waard.

Vragen

Herken jij de man?

Heb jij na 8 oktober een dergelijke fiets gezien of te koop aangeboden zien worden?

Dan horen we graag van jou!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.