Gestolen fiets - Stadsbrink - Wageningen

Omschrijving

Het gaat om een oldtimer racefiets (damesmodel) met ouderwetse versnellingen. Merknaam: Ricardo. De eigenaar had de fiets in Australiƫ gekocht en er een jaar lang mee rondgereisd. Op het frame staat de plaatsnaam Adelaide. Voor de eigenaar heeft de fiets een grote emotionele waarde.

Ben jij deze fiets ergens tegengekomen? Of weet je wie de fiets nu in zijn bezit heeft? Neem dan contact met ons op!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.