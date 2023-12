Insluiping bistro – Molenstraat – Hengelo

Aan de Molenstraat in Hengelo sloop een man naar binnen bij een bistro via een personeelsingang. Hij stal jassen en tassen van het personeel. Weet jij wie deze man is? Laat het ons weten!

Omschrijving

De man liep door de steeg naast de bistro toen de zij-ingang zijn aandacht trok. Hij voelde aan de deur. Toen die niet op slot bleek te zijn, liep hij naar binnen, waar hij enkele jassen en tassen van de kapstok haalde. Daarmee maakte hij zich vervolgens uit de voeten. In de tassen en jassen zaten onder meer portemonnees, fietssleutels en bankpassen.

Contact

Geef je tip door via bovenstaand tipformulier of bel de gratis tiplijn: 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.