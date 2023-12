Mishandeling - Spoorstraat - Wierden

Omschrijving

Het incident gebeurde rond 16.00 uur. De conducteur stapte uit de trein (traject Apeldoorn-Enschede) en herkende een man die een week eerder – op station Almelo – geen kaartje had gekocht. De man had de conducteur toen bedreigd. Om een herhaling te voorkomen, vroeg de conducteur voordat de man instapte of hij dit keer wel een kaartje had. Dat bleek niet zo te zijn, waarop de conducteur hem de toegang tot de trein ontzegde. De man probeerde toch de trein in te komen. Toen dat niet lukte, gaf hij de conducteur een harde schop in zijn liesstreek. Dit heeft hem veel pijn opgeleverd. Herken jij de verdachte? Dan horen we graag van jou!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.