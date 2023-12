Zware mishandeling – Halleweg – Sint Jansklooster

Aan de Halleweg in Sint Jansklooster, tijdens het tentfeest ‘Tik Van De Meule’, mishandelden twee mannen een 25-jarige man. Heb jij deze mishandeling zien gebeuren of heb je er informatie over? Dan horen we graag van jou!

Omschrijving

De man en zijn vrienden liepen rond 01.15 uur naar de uitgang om de bus naar huis te pakken. In de garderobetent kreeg hij zo’n harde klap dat hij op de grond viel. Deze klap kwam vanuit het niets. De 25-jarige man stond op en liep naar buiten, waar hij opnieuw werd aangevallen. Twee mannen trapten en sloegen hem meerdere keren, met name tegen zijn hoofd. Daarna gingen ze er vandoor. Het slachtoffer hield aan de mishandeling een paar flinke verwondingen over: zijn neus was op meerdere plekken gebroken, in zijn oogkas zaten diverse breuken en hij had een hersenschudding.

Om helder te krijgen wat er is gebeurd, zijn we op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Vragen

• Was jij die avond bij het tentfeest en heb je de mishandeling zien gebeuren?

• Heb je de mishandeling (deels) gefilmd?

• Heb je een filmpje van de mishandeling gezien op social media?

Neem dan contact met ons op!

Contact

Geef je tip door via bovenstaand tipformulier of bel de gratis tiplijn: 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.