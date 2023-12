Beroving - De Clinckhoeff – Ijsselstein

Op 2e kerstdag is een 19-jarige jongen rond 16:00u beroofd van zijn ketting. Het slachtoffer rende nog achter de berover aan, maar zonder succes. We hopen dat iemand meer weet of camerabeelden heeft. We komen dan graag met hen in contact.

Omschrijving

Rond 16:00u zette het slachtoffer zijn fiets op de Clinckhoeff in IJsstelstein. Hij moest nog even een boodschap halen. Toen de jongen de supermarkt verliet, zag hij bij het bankje een bekende van hem. Er stonden nog twee anderen bij, maar die kende hij niet. De jongen maakte een praatje en vertrok weer.

Duw in de rug

Zodra het slachtoffer de spoorweg overstak, voelde hij een harde duw van achteren. Hij raakte enigszins uit balans maar viel niet op de grond. Vervolgens werd de jongen vastgegrepen en werd de ketting van zijn hals getrokken.

Achtervolging te voet

Het slachtoffer rende achter de rover aan. Ze renden tussen de sporthal en de trambanen richting de Televisiebaan. Vanaf daar renden ze het Omroepplein op, over de parkeerplaats in de richting van een grasveld met een speeltoestel. Vervolgens rende de verdachte een gebouw naar binnen en verloor het slachtoffer het zicht.

Wie weet er meer?

De ketting was voor de jongen van ontzettend grote meerwaarde. We zoeken getuigen of mensen die zelfs camerabeelden hebben van mogelijk de beroving of de achtervolging te voet. Heb jij meer informatie? Of heb beeldmateriaal dat het onderzoek zou kunnen helpen? Deel die dan met ons. Dat kan via onderstaand tipformulier, door te bellen naar 0900-8844 of anoniem naar 0800-7000. Ook kan je door hier te klikken je tip online en anoniem doorgeven.