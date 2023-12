Conflict meerdere personen – Koekoeklaan – Bussum

Op zaterdag 16 december kwam rond 21:00u op de meldkamer een melding binnen van een conflict tussen meerdere personen. Een jongen zou gewond zijn geraakt op de koekoeklaan in Bussum. Agenten konden direct een aanhouding verrichten, maar de politie is nog op zoek naar camerabeelden en/of getuigen.

Omschrijving

Het slachtoffer woont in Bussum en moest nog wat boodschappen doen in een supermarkt gelegen aan de Koekoeklaan. Toen hij de supermarkt in wilde lopen werd hij belaagd door twee jongens. Direct ontstond er een vechtpartij tussen het 16-jarige slachtoffer en de verdachten. Het slachtoffer raakte gewond waarna de verdachten ervandoor gingen en de supermarkt in vluchtten. De toedracht van het conflict is op dit moment nog onduidelijk en is onderdeel van het onderzoek.

19-jarige verdachte aangehouden

Al snel was de politie ter plaatste en troffen zij de verdachte in de supermarkt aan. Agenten hielden een 19-jarige jongen, ook uit Bussum, aan op verdenking van betrokkenheid bij het conflict/geweldpleging.

Beelden / getuigen gezocht

De politie heeft dus een verdachte aangehouden, maar is nog op zoek naar mogelijke getuigen en of camerabeelden. Bent u getuigen geweest, woont u in de buurt van de Koekoeklaan en heeft u camerabeelden? Dan ontvangt de politie die graag. U kunt uw informatie doorbellen via 0900-8844 of anoniem door (gratis) te bellen met 0800-7000. Liever niet bellen? Dan kan u hier uw informatie anoniem doorgeven of kunt onderstaand tipformulier gebruiken.