onderzoek overleden vrouw - Bachstraat - Heemskerk

In een woning aan de Bachstraat in Heemskerk is in de nacht van zaterdag 2 december op zondag 3 december omstreeks 01.10 uur een overleden vrouw aangetroffen. Omdat de 60-jarige vrouw onder verdachte omstandigheden werd aangetroffen is een onderzoek opgestart. Op dit moment is niet duidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Een 55-jarige man uit Heemskerk is aangehouden.

Omschrijving

Getuigenoproep

De recherche komt graag in contact met mensen die informatie hebben over deze zaak. Neem dan direct contact op met de politie. Dat kan via de gratis Opsporingstiplijn: 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer: 202325892. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000. De recherche is ook op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Bachstraat in Heemskerk. Specifiek beelden van zaterdagavond 2 december en zondag 3 december. De recherche komt graag z.s.m. met u in contact.