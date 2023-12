Ontploffing – Dobbestraat – Purmerend

Vrijdagavond rond 20.20 uur kregen we melding van een vernieling bij een woning. Aan de Dobbestraat was vuurwerk door de brievenbus van een woning gegooid. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek.

Omschrijving

De bewoners van de woning aan de Dobbestraat werden vrijdagavond opgeschrikt door een harde knal. In de hal bij de woning waren de ruiten van de voordeur gesprongen en was de brievenbus weggeblazen. De knal was afkomstig van vuurwerk dat door de brievenbus was geduwd. Niemand raakte gewond door de ontploffing.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heb je vrijdagavond iets verdachts gezien aan de Dobbestraat? Heb jij camerabeelden? Deel jouw informatie door te bellen naar 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dit kan via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.