Straatroof – Abbekerk – Reigerweg

Op donderdag 21 december werd een minderjarige jongen rond 20.30 uur beroofd bij het busstation in Abbekerk. Hij was daar voor een verkoopafspraak. Ter plaatse werd hij door meerdere personen met geweld beroofd van zijn rugzak met inhoud. Heeft u iets gezien of weet u meer? Neem dan contact op met de politie op 0900-8877.

De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar getuigen en mogelijk beeldmateriaal. Was u op die donderdagavond bij of in de buurt van het busstation in Abbekerk en heeft u iet gezien of heeft u anderszins informatie? Neem dan contact op met de politie via 0800-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.