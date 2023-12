Straatroof – Schagen – Plantsoen

Omschrijving

Terwijl het slachtoffer op zijn scooter wachtte werd hij benaderd door vier hem onbekende mannen. Zij sommeerden hem, mogelijk onder bedreiging van een steekwapen, zijn persoonlijke eigendommen en zijn scooter af te geven. Hierbij is ook geweld gebruikt. Het gaat om vier mannen met een lichtgetinte huidskleur in donkere kleding. Een van hen had droeg een pet, een had een jas van het merk Moncler aan, een derde verdachte droeg een capuchon. Heeft u nadere informatie of iets gezien die avond dat de politie kan helpen in het onderzoek? Neemt u dan contact op met de politie op nummer 0800-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.