Overvallen tankstations Leiden en Zoetermeer

De politie is op zoek naar een overvaller die in de periode tussen dinsdag 12 december en dinsdag 26 december al vijf keer een tankstation heeft overvallen. Deze overvallen hebben plaats gevonden bij tankstations in Leiden en Zoetermeer. Van deze overvaller zijn goede beelden.

Omschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat de overvaller bij alle overvallen dezelfde werkwijze gebruikt. De overvaller bedreigd het personeel en overhandigt hen een plastic tas waarin zij het geld moeten doen. Op dinsdagavond 12 december rond 19.45 uur sloeg de overvaller toe bij een pompstation aan de Weidedreef in Zoetermeer. Op zaterdagnacht 23 december rond 00.15 uur bij een tankstation aan de Lammenschansweg in Leiden en om 02.50 uur aan de Oostweg in Zoetermeer. De laatste twee overvallen vonden plaats op dinsdag 26 december om 05.00 uur op de Lammenschansweg in Leiden en op dezelfde dag ook rond 21.00 uur aan de Zwaardslootseweg in Zoetermeer.