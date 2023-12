Insluipingen - meerdere locaties - Hoek en Terneuzen

Bij een insluiping in twee scholen in Zeeland werden er pinpassen buitgemaakt. Met deze gestolen passen werd er later een geldbedrag gepind. De politie zoekt deze pinner. Wie is dit?

Omschrijving

Op maandag 17 april 2023 omstreeks 17.15 uur werd er door twee leerkrachten een onbekende man aangetroffen in een basisschool in Hoek.De man had een smoes en verliet later in het bijzijn van de twee leerkrachten de school en reed weg in een opvallend klein zwart autootje met een goudkleurig spatbord aan de linker voorzijde. Later bleek er een bankpas uit de bureaulade was weggenomen. Met deze bankpas werd korte tijd later frauduleus gepind bij een pinautomaat aan de Langestraat in Hoek. Later deed het hetzelfde bij een school in Terneuzen.