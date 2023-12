Overvallen - Bredalaan - Eindhoven

Omschrijving

Op woensdag 8 november was het de eerste keer raak bij de supermarkt en op vrijdag 10 en maandag 13 november was het afhaalrestaurant het doelwit van de overvaller. In alle gevallen had de man een mes bij zich waarmee hij personeel bedreigde. Uiteindelijk maakte de man totaal niet meer dan een paar tientjes buit, maar hij heeft wel een hoop schade en leed bij zijn slachtoffers toegebracht. Wie weet wie hij is?



Regenpak

De dader draagt steeds een donkerkleurig regenpak met reflecterende strepen, waarvan hij de capuchon over zijn hoofd heeft getrokken. De slachtoffers spreken over een vermoedelijk blanke, maar mogelijk licht getinte man van ongeveer 1.90 meter lengte. Hij droeg in elk geval bij één van de overvallen wit met zwarte Nike sneakers. Bij de overval op vrijdag 10 november is hij er op een fiets over de Bredalaan vandoor gegaan. Of hij bij de andere overvallen zich ook op een fiets verplaatste is onbekend.



Als je denkt te weten wie deze overvaller is of al heb je maar een vermoeden, neem dan contact op. Vul dan het tipformulier in of bel de Opsporingstiplijn 0800-6070. Gegarandeerd anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.