Getuigen gezocht van schietincident

Omschrijving

Een persoon is vannacht rond 01:15 uur gewond geraakt bij een schietpartij op een parkeerplaats aan de Vincent van Goghstraat. Wat de aanleiding is geweest van dit incident is niet bekend. De recherche is op zoek naar getuigen.



Het slachtoffer wist kort na het schietincident met de auto te vluchten en meldde zich daarna bij de hulpdiensten. Medewerkers van de Forensische Opsporing hebben ter plaatse op de parkeerplaats een onderzoek ingesteld op zoek naar sporen en er werd met een speurhond gezocht in de omgeving naar de daders.



Verdachten

Uit onderzoek is gebleken dat mogelijk twee verdachten betrokken zijn bij het schietincident. Kort na het incident zijn twee personen weggerend vanaf de parkeerplaats aan de Vincent van Goghstraat. Van hen ontbreekt nog elk spoor.

Signalement

De verdachten zouden rond 20 jaar oud zijn met een licht getinte huidskleur. Een van de verdachten droeg een zwart petje, een groene jas en een tasje.