Overleden vrouw - Willem Vliegenstraat - Maastricht

In Maastricht is op 23 december een vrouw overleden nadat zij gewond werd aangetroffen in een woning op de Willem Vliegenlaan. Heb jij informatie die belangrijk is voor de opheldering van deze zaak? Laat het ons weten.

Omschrijving

De melding dat er iets in de woning was gebeurd kwam zaterdagochtend rond 08.45 uur bij de politie binnen. Toen agenten in de woning aankwamen was de vrouw zwaargewond. Zij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar ze zaterdagochtend is overleden.

Er zijn twee verdachten aangehouden. Of zij een rol hebben gespeeld bij het overlijden van de vrouw wordt nu onderzocht.