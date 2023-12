Zwaargewonde man – Dagpauwoog - Someren

Het onderzoek naar de aangetroffen zwaargewonde 37-jarige man in een tuin bij een woning aan het Dagpauwoog is nog in volle gang. Het slachtoffer ligt nog in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Alle scenario’s met betrekking tot de toedracht van zijn verwondingen liggen nog open. Wij zoeken getuigen die ons meer kunnen vertellen over wat deze man is overkomen.

Omschrijving

Rond 15.00 uur op zaterdag 23 december kwam een melding binnen dat een man om hulp riep vanuit een achtertuin bij een woning aan het Dagpauwoog in Someren. Toegesnelde agenten troffen een man zwaargewond aan. De man is het spoed naar het ziekenhuis vervoerd waar hij nog steeds in zorgwekkende toestand ligt. Diverse specialisten zijn gisteren bezig geweest met het onderzoek. Zo zijn er sporen veiliggesteld, zijn verklaringen afgenomen en is er een buurtonderzoek ingesteld. Ook vandaag zal het onderzoek verder gaan. Gezien de toestand van de man is het niet uitgesloten dat hij al langere tijd in de tuin heeft gelegen, mogelijk al gedurende de nacht.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen van dit incident of mensen die over camerabeelden of andere informatie beschikken die kunnen helpen om te kunnen achterhalen wat deze man is overkomen. Heeft u informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan door te bellen met 0900-8844 of door het tipformulier hieronder in te vullen. Met het formulier kunt u ook beelden met ons delen.