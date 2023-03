Bankpasfraude - Gounodstraat - Amersfoort

Laat het ons weten via het tipformulier.

In de middag van dinsdag 22 november vorig jaar wordt een oudere dame telefonisch in de maling genomen door een zogenaamde bankmedewerker. Na wat opdrachten over bankhandelingen vanuit de beller geeft de vrouw uiteindelijk haar bankpas en pincode aan een koerier mee. Daarna zijn er op verschillende locaties pintransacties geweest. Ben of herken jij deze verdachte? Neem dan contact op met de politie.

Omschrijving

Dinsdag 22 november krijgt rond 12:00 uur een dan 70-jarige vrouw een anoniem telefoontje. De man vertelt de vrouw dat iemand €1.500 euro heeft geprobeerd over te maken. De man vertelde de vrouw dat hij samen met de ICT-afdeling alles ging oplossen. Naast het woonadres, de voor- en achternaam wist de anonieme beller ook dat het slachtoffer geen e-mailadres had. De vrouw wordt verteld dat dit ook de reden is dat zij wordt gebeld.

Het dan nog nietsvermoedende slachtoffer wordt meerdere malen in de wacht gezet, omdat de man meerdere keren met zijn supervisor moet overleggen. De vrouw wordt hier ontzettend zenuwachtig van. De beller geeft aan dat de vrouw anders een glaasje wat kan pakken om zo wellicht tot wat meer rust te komen. De vrouw wordt meerdere malen gevraagd of zij gebruik maakt van internetbankieren, maar hierop geeft het slachtoffer aan dat zij dat niet heeft.

De 70-jarige vrouw wordt verteld dat het essentieel is dat zij twee (2) dagen géén enkel contact heeft met andere mensen. Ze mag ook niet over dit voorval praten. Haar wordt verteld dat dit een oplossing in de weg kan zitten. Haar wordt verteld dat de vrouw zometeen een piep te horen krijgt en zij daarna haar pincode moet inspreken. Nadat de vrouw haar pincode inspreekt, zegt de man dat er iemand haar pinpas komt ophalen. Vervolgens krijgt het slachtoffer een code. Deze code correspondeert met de code die de koerier zou opnoemen. Zo weet de vrouw dat het écht niet zou gaan om oplichting.

Even later, rond 13:00 staat er een jongeman voor de deur. Het slachtoffer heeft nog steeds de anonieme beller aan de lijn terwijl ze de enveloppe, met haar pinpas erin, afgeeft aan de koerier. De beller zegt hierop dat alles nu goed komt. De vrouw hoefde zich geen zorgen meer te maken, waarna de verbinding verbroken werd.