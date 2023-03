Bankpasfraude – Rijksstraatweg – Loenen aan de Vecht

Op vrijdag 13 januari 2023 rond 12:07 uur gaat de huistelefoon van het slachtoffer wonend in Loenen aan de Vecht. Haar wordt verteld dat er geld van haar rekening zou zijn gepind, maar dat de man haar wel kon helpen. Het enige wat het 88-jarige slachtoffer hoefde te doen is haar pinpas in een witte enveloppe stoppen en op de enveloppe een code schrijven. Ook moest de 88-jarige vrouw haar code vertellen. Anders konden de instellingen niet worden gereset. Rond 13:50 wordt de pinpas opgehaald en noemt de zogenaamde bankkoerier de code. De man aan de telefoon is niet van een bank, maar is dus een oplichter. Dit wordt duidelijk nadat het slachtoffer haar verhaal doet tegen haar dochter. Op de afschriften blijkt dat de man eenmaal €960 aan loten heeft gekocht en eenmaal €450 heeft gepind. Wij komen graag te weten wie deze pinner is.

Omschrijving

Het is vrijdag 13 januari 2023 als rond 12:07 de huistelefoon rinkelt van de 88-jarige vrouw. Het slachtoffer wordt gebeld door een man die accentloos Nederlands sprak en tegen haar vertelt dat hij van de Rabobank is. Daarop geeft de vrouw aan dat zij helemaal niks aan rekeningen heeft bij de Rabobank, maar bij de ING. Hierop geeft de man aan dat hij zich vergist en namens de ING belt. De man vervolgt zijn verhaal met dat er geld zou zijn gepind van de rekening van het slachtoffer, maar dat de man haar wel kon helpen.

De beller vertelt dus de vrouw te kunnen helpen, maar dat daarvoor de pincode van de vrouw nodig is en dat haar pinpas moet worden opgehaald. De vrouw is ontzettend ontdaan en omdat ze al enige tijd problemen ondervond met haar pinpas, dacht ze dat dit wel te vertrouwen was.

De man vertelt verder en zegt tegen de vrouw dat zij haar pinpas in een enveloppe moet doen en bovenop die enveloppe een code moet schrijven. Die code zou alleen de koerier weten. Hierdoor kon de vrouw erop vertrouwen dat het niet om fraude zou gaan.

Rond 13:50 uur stond er een man op de stoep bij de vrouw. De vrouw geeft de enveloppe met daarin haar pinpas aan de man, waarna hij vertrekt. Ongeveer een uur later belt de dochter van het slachtoffer. Het slachtoffer doet haar verhaal en vertelt erg geschrokken te zijn van dit voorval. De dochter vertrouwt het gehele verhaal niet en logt meteen in op de mobiel bankieren omgeving. Dan komen ze tot de realisering dat het wél ging om fraude. Er is eenmaal €960 euro afgeschreven en was er voor €450 euro gepind. Later blijkt de verdachte voor €960 euro aan loten te hebben gekocht.