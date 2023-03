Diefstal tas – Stationshal – Utrecht

Maandag 26 december 2022 staat in de ochtend een 14-jarige jongen te wachten op zijn trein. Terwijl hij wacht heeft hij zijn tas eventjes achter zich neergezet. Op dat moment komen er twee verdachten de roltrap af, grijpen zijn tas en verdwijnen meteen weer met de roltrap omhoog. Wij komen graag te weten wie beide jongemannen zijn. Weet jij meer of herken je jezelf? Neem dan contact met ons op.

Op maandag 26 december 2022 rond 09:40 uur staat een nietsvermoedende 14-jarige jongen te wachten op zijn trein, onderweg naar huis. De jongen heeft een zwarte rugzak en heeft die heel even op de grond naast zich neergezet. Op de beelden is te zien dat er twee jongens naar het perron komen via de roltrap. Ze grijpen de tas en nemen direct de roltrap weer naar boven. VE 3 hoort er vermoedelijk bij. Hij is namelijk erg kort op het perron, loopt achter VE 1 & VE 2 aan en vertrekt ook wanneer zij vertrekken.