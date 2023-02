Inbraak juwelier – Herenweg - Vinkeveen

Laatste update: 08-02-2023 | 00:00 Zaaknummer: 2023005617 Datum delict: 05-01-2023 Plaats delict: Vinkeveen

In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 januari 2023 is er rond 03.00 uur ingebroken bij een juwelier in Vinkeveen. De daders weten binnen een paar minuten in te breken en verschillende sierraden mee te nemen. De drie daders komen in een auto aanrijden. Terwijl een iemand in de auto blijft zitten, breken de twee anderen de voordeur en ruiten in met een hamer. Hierna gaan ze er snel vandoor, een paar minuten voordat de politie ter plaatse komt. Vermoedelijk zijn ze in de richting van de N201 gevlucht. Van twee inbrekers zijn beelden. Weet u wie deze verdachten zijn?