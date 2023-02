Zware mishandeling – Laanstraat – Baarn

In april 2022, bijna een jaar geleden, werd een destijds 22-jarige man uit Baarn zwaar mishandeld in een café aan de Laanstraat in Baarn. De man ging met wat vrienden iets drinken in het café. Een van zijn vrienden kreeg ruzie met een grote groep jongens. De man wilde zijn vriend helpen en kwam tussenbeide. Maar dit pakte helemaal verkeerd uit. De man werd vervolgens mishandeld en liep zwaar letsel op aan zijn oog en neus. Tot op de dag van vandaag heeft hij hier last van. De politie is al een lange tijd bezig met een onderzoek naar de verdachten. Er zijn ook een aantal verdachten gehoord, maar dat heeft nog niet geleid tot een aanhouding. Ook heeft dit nog niet geleid naar de hoofdverdachte.

Omschrijving

Zaterdagavond 9 april 2022 ging een toen 22-jarige man uit Baarn wat drinken met twee vrienden in een café aan de Laanstraat in Baarn. In het café was ook een grote duidelijk herkenbare groep (12 – 20) jonge jongens aanwezig; zij hadden allemaal eenzelfde wit overhemd aan en zagen er netjes gekleed uit. Een van de vrienden van de 22-jarige jongen kreeg ruzie met twee jongens uit de grote groep. De jongen wilde zijn vriend helpen en kwam tussenbeide. Maar dat kwam hem duur te staan. Hij werd hard in zijn gezicht geslagen. Vervolgens hielden een paar jongens uit de grote groep de man uit Baarn vast in een houdgreep en werd hij ernstig mishandeld. Omdat hij werd vastgehouden, kon hij geen kant op. Het slachtoffer werd frontaal meerdere keren in zijn gezicht geslagen. Het slachtoffer was bang dat die jongen hem dood ging slaan.

Nu, bijna een jaar later, moet het slachtoffer weer geopereerd worden aan zijn oog en neus. Het heeft nog steeds grote impact.

Van de mishandeling en de verdachten zijn beelden. We laten nu de beelden zien in de hoop dat er mensen zijn die weten wie er bij de mishandeling zijn betrokken.Een ander aanknopingspunt kan de kleding zijn van de betrokken daders. Volgens getuigen is er bloed van het slachtoffer op verschillende witte overhemden terecht gekomen. Het gaat om jonge verdachten. Mogelijk hebben ouders dit gezien en het niet eerder gemeld bij de politie. Het onderzoek naar deze zware mishandeling loopt al heel lang. Er zijn in de tussentijd ook verschillende verdachten gehoord in deze zaak. Maar dat heeft helaas nog niet geleid tot de aanhouding van de hoofdverdachte. Daarom laten nu de beelden zien, in de hoop deze zaak op te lossen.